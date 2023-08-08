Работа для людей — о карьерных возможностях в «Аякс»

Партнерская сеть «Аякс» ищет специалистов по недвижимости для работы в компании-лидере рынка недвижимости Краснодарского края

Вопрос трудоустройства может возникнуть в любом возрасте. Воодушевленные выпускники вузов не всегда находят достойную работу по специальности, а в карьерный путь уже опытных специалистов порой вмешиваются жизненные обстоятельства. Но если есть силы и желание достигать результатов и достойно зарабатывать, то хорошим решением станет освоить профессию риэлтора. Для этого не обязательно иметь специальное образование и опыт работы в продажах. Зато можно значительно повысить уровень жизни и даже найти свое призвание.

Процесс трудоустройства — это двусторонний выбор. Работодатель подбирает «своего» кандидата, но и соискатель может отдать предпочтение той или иной компании. И заработная плата не всегда играет решающую роль. Среди важных факторов могут быть: финансовая стабильность компании, возможности карьерного развития, корпоративная культура и атмосфера в офисе. Эти и другие преимущества предлагает соискателям партнерская сеть «Аякс». Бренд не только 25 лет удерживает лидирующие позиции на рынке недвижимости, но также успел зарекомендовать себя как стабильного работодателя, где люди работают для людей.

Часто в профессию риэлтора и, в частности, в «Аякс» приходят из-за потребности в заработке, но обретают гораздо большее. Прежде всего, с повышением дохода улучшается качество жизни. Кроме того, партнерская сеть «Аякс» дает специалистам безграничные возможности профессионального развития и непрерывного обучения, а система наставничества позволяет быстро понять технологию работы. Расширяется круг общения, появляются связи, риэлтор становится для своих клиентов не просто специалистом по недвижимости, а настоящим другом и помощником в решении самых сложных жизненных вопросов. Важно, что приходя в «Аякс», новичок погружается в уникальную корпоративную культуру, заряжается от своих коллег энергией и позитивом, учится у них и меняет свое отношение к жизни: начинает думать и жить по-другому, ставит перед собой глобальные цели, достигает новых вершин.

«Аякс» — одна из ведущих компаний на рынке недвижимости, которая уже 25 лет задает тренды и удерживает лидирующие позиции.Это подтверждают многочисленные награды и звания в профессиональной среде, благодарности от партнеров и клиентов. Многие сотрудники «Аякс» за эти годы стали признанными лидерами в области продаж, обучения и рекрутинга, а главное — сформировали свое локальное комьюнити, где нашли друзей и единомышленников.

За 25 лет работы компания пережила не один кризис и всегда с достоинством выходила из трудных ситуаций. «Аякс» — лидер отрасли. Работа здесь — это большая ответственность, безграничные возможности роста и профессиональный престиж.

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