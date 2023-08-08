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Производителю химикатов дали полгода на освобождение цеха порохового завода

Арбитражный суд Пермского края опубликовал резолютивную часть решения по спору производителя химикатов ЗАО «Соленис Технолоджис МСП» с Росреестром и Росимуществом. Как следует из документа, суд полностью удовлетворил встречные исковые требования последнего, согласно которым ЗАО должно покинуть производственную площадку в одном из цехов на территории ФКП «Пермский пороховой завод». Согласно решению арбитража, здание должно быть освобождено в течение полугода после вступления судебного акта в законную силу. За каждый день просрочки судебного акта с ЗАО будет взыскиваться по 10 тыс. руб.

Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Напомним, изначально истцом по делу выступало «Соленис Технолоджис МСП», которое требовало обязать Росреестр зарегистрировать договор капитализированной аренды цеха, который был заключен еще в 1995 году. Соистцом в дело вступило Росимущество, которое настаивало, что ЗАО располагается на территории порохового завода незаконно.

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