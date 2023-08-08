Экс-глава «Сибэлектротерма» оспорил продажу конструкторской документации завода

Бывший генеральный директор новосибирского завода «Сибэлектротерм» Олег Утиралов потребовал признать недействительными торги по продаже конструкторской документации предприятия. Также он просит наложить запрет на исполнение договора купли-продажи. Суд оставил заявление без движения для устранения замечаний в документах.

Торги состоялись в конце июня, а в июле был заключен договор с новосибирским ООО «Эдвайс». Компания предложила на торгах за лот более 5 млн руб. при начальной цене 150 тыс. руб. Также «Эдвайс» получил в ходе торгов по другому лоту право на торговый знак завод «Сибэлектротерм» - цена продажи составила 2,9 млн руб. при стартовой 210 тыс. руб. Вторым участником обоих торгов стало Научно производственное предприятие «Сибэлектротерм».

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Эдвайс» зарегистрировано в 2004 году, владелец компании Николай Таран, который также возглавляет новосибирское ООО «Лидер-Н», принадлежащее через ООО «Дискус плюс» депутату горсовета Новосибирска Алексею Джулаю. НПП «Сибэлектротерм» принадлежит предпринимателю Андрею Вознюку, который также возглавляет московское ООО «Логос» – компании принадлежит 33,33% в ООО «Сибирская содовая компания», ранее связываемой с проектами «РАТМ Холдинга».

АО «Сибэлектротерм» — единственный за Уралом завод, работавший на рынке электрометаллургического оборудования с 1945 года. Как ранее сообщал „Ъ-Сибирь“, совладелец завода — его бывший гендиректор Олег Утиралов. «Сибэлектротерм» был признан банкротом в сентябре 2017 года. Ранее «РАТМ Холдинг» сообщал о планах приобрести имущество завода для создания на его площадке промышленного парка.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова