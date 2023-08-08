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Нижегородский подрядчик похитил 16 млн рублей при исполнении нацпроекта

Нижегородский райсуд назначил два года лишения свободы условно главе подрядной организации «Стройсервис-НН» Александру Лобанову за мошенничество при исполнении нацпроекта «Экология». Об этом сообщили в Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуре.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным ведомства, компания не выполнила часть работ по реконструкции очистных сооружений в рамках муниципального контракта с администрацией Первомайска в рамках проекта «Оздоровление Волги». Стоимость контракта составляла 312 млн руб., из которых осужденный похитил 16 млн руб.

Контракт с подрядчиком расторгли, в 2021 году власти нашли нового исполнителя. Сейчас реконструкция очистных сооружений завершена, отметили в прокуратуре.

Владимир Зубарев

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