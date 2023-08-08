В Волгограде лидер ЛДПР Леонид Cлуцкий предложил сокращать рабочий день в южных регионах из-за жары

В южных регионах страны нужно вводить особый рабочий режим, например, сиесту — послеобеденный сон на 34 часа. Такое предложение во время рабочего визита в Волгоград озвучил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Мы все чаще будем сталкиваться с африканской жарой. Поэтому нам нужно предусмотреть возможность, по крайней мере, временного введения особого рабочего режима в южных регионах России, где жара может быть и затяжной», — сказал политик после встречи с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Сейчас в Волгограде 38 градусов в тени. Жара в Нижнем Поволжье установилась еще в конце июля.

5 августа зафиксирован абсолютный максимум температуры за все время наблюдений — по данным Гидрометцентра РФ столбики термометров поднялись до 39,3 °С, перекрыв рекорд 1998 года. Накануне, 7 августа, в Волгограде отмечена температура 38,3 °С. В некоторых районах региона, а также соседней Астраханской области и республике Калмыкия жара уже перекрывала отметку в 40 градусов.

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