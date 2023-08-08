Импорт нефти в Китай в июле сократился на 16,1%

В июле Китай сократил объем импортируемой нефти на 16,1% относительно июня. Всего за прошлый месяц поставки нефти в Китай составили 43,69 млн тонн, следует из данных Главного таможенного управления КНР. Стоимость приобретенного сырья составила $23,9 млрд.

Согласно статистике, в среднесуточном выражении объем поставок нефти в Китай в июле оказался самым низким с января текущего года — 1,409 млн тонн в сутки, с коэффициентом баррелизации в 7,3–10,287 млн б/с. Однако в мае и июне объемы импорта нефти приближались к рекордному значению — 12,114 млн и 12,668 млн б/с соответственно.

Всего в период с начала января по конец июля импорт нефти в Китай составил 325,75 млн тонн, что на 12,4% превышает результаты прошлого года. При этом стоимость в денежном выражении сократилась до $187,3 млрд (–12,3%).

Китай и Индия, согласно отчету Международного энергетического агентства, после введения международных санкций являются крупнейшими в мире потребителями российской нефти. Эти две страны импортируют примерно 80% нефти из РФ. Эти объемы обеспечивают 45% китайского импорта и 20% — индийского. Однако в июне, по данным S&P Global Commodities at Sea, поставки из России в Индию снизились на 300 тыс. баррелей в сутки. Сокращение экспорта в Китай оказалось вдвое меньше — около 150 тыс. баррелей в сутки.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нефтяной экспорт стал скромнее».

Милена Костерева