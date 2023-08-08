Италия приостановила выдачу «золотых виз» за инвестиции для россиян и белорусов

Власти Италии приостановили действие программы Investor Visa for Italy для граждан России и Белоруссии, они больше не смогут получить «золотые визы» в обмен на инвестиции в страну. Сообщение опубликовано на сайте Министерства по делам предприятий и продукции «Сделано в Италии».

Решение принято по рекомендации ЕС, которое предписывает всем государствам—членам союза пересмотреть или отменить программы выдачи россиянам и белорусам вида на жительство в обмен на инвестиции (это связано с введенными на уровне ЕС санкциями против РФ и Белоруссии). Программа официально приостановлена с 8 августа 2023 года, новые заявки на получение «золотых виз» приниматься не будут.

С января 2017 года иностранцы, не являющиеся гражданами ЕС, получили возможность получать вид на жительство в Италии сроком на два года в обмен на инвестиции в экономику страны. Для участия в программе необходимо было вложить деньги в «стратегические активы» для развития экономической системы страны. Чтобы получить визу, гражданин неевропейской страны должен соблюсти один из критериев: вложить €250 тыс. в местный инновационный стартап, €500 тыс. — в итальянскую фирму с ограниченной ответственностью, €1 млн — в социальный проект или €2 млн в гособлигации.

По информации «РИА Новости», всего программой Investor Visa for Italy за время ее действия воспользовались более 200 человек. По данным итальянских властей, которые приводит Altreconomia, в 2022 году Италия выдала двухлетнюю «золотую визу» как минимум 32 гражданам России (всего ее запрашивали 36 россиян). В 2022 году граждане РФ чаще других получали «визы инвестора», опередив американцев (12) и британцев (12), а также 23 человек из других стран, не входящих в ЕС.

Александр Кислов