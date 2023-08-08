«Основная масса хоккеистов о таких зарплатах только мечтают»

Самым высокооплачиваемым игроком Континентальной хоккейной лиги стал нападающий Владимир Ткачев. Он заключил контракт с омским «Авангардом» с зарплатой 101 млн руб. в год. Много это или мало для российского хоккея, разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург» Фото: Максим Шмаков / ХК «Металлург»

В России частенько сравнивают Национальную хоккейную лигу и КХЛ. Еще совсем недавно их можно было сопоставить, по крайней мере, по выплатам звездным игрокам. Например, в 2013-м Илья Ковальчук в СКА получал ни много ни мало $10,5 млн в год, а Александр Радулов, выступающий в ЦСКА, $7,5 млн.

Даже несмотря на тот курс рубля, суммы впечатляющие. С нынешними зарплатами, даже самыми высокими их не сравнить. Сейчас 101 млн руб. Владимира Ткачева, а это самая высокая зарплата в КХЛ, составляет чуть больше $1 млн. Контракты ближайших преследователей, среди которых, кстати, все тот же Радулов, до 100 млн руб. не дотягивают.

Причем основная масса хоккеистов в России о таких зарплатах только мечтают, рассказал комментатор Алексей Бадюков:

«Средние игроки в клубах со скромным бюджетом получают гораздо меньше, около 20-30 млн руб. То есть основной пул зарплат именно таков, а у молодежи эта планка еще ниже».

Так что серьезное снижение очевидно. А если учесть, что в КХЛ действует потолок зарплат, то даже богатые клубы не могут себе позволить разгуляться. В НХЛ такое ограничение тоже есть, но все же суммы контрактов там теперь значительно выше.

Например, россияне Артемий Панарин, Сергей Бобровский или Андрей Василевский получают около $12 млн в год. Александр Овечкин — около $10 млн, Евгений Малкин — $8 млн.

Теперь сравнивать отечественную лигу с НХЛ невозможно, заметил хоккейный менеджер Сергей Федотов:

«Уровень хоккея все равно у нас неплохой. Но он не заоблачный, не сопоставим с НХЛ, давайте говорить честно. Но он позволяет игроку, в принципе, и получать удовольствие, и зарабатывать деньги, и даже развиваться, если говорить о молодых спортсменах».

И все же, несмотря на сокращение зарплат, мчаться сломя голову за океан, как было раньше, не спешат даже молодые и сверхталантливые игроки. Например, 18-летний Матвей Мичков, которого в этом году на драфте выбрала «Филадельфия», намерен отработать свой контракт с клубом СКА до конца и лишь потом принимать решение.

То есть еще три года хоккейный вундеркинд проведет в России. Между тем зарплата Мичкова в СКА составляет 15 млн руб. в год.

Игроки и менеджеры в хоккее понимают экономическую ситуацию в стране, уверен хоккейный агент Шуми Бабаев:

«Не все осознают, в каком мире мы живем. Не может быть, чтобы везде было плохо, а в хоккее хорошо. Страна находится в таком положении, что если мы сейчас начнем какие-то сумасшедшие контракты рубить, то абсолютно все клубы только потеряют».

Стоит сказать, что, кроме основной суммы контакта, для игроков прописаны премиальные. Например, тот же Ткачев в «Авангарде» может получить еще целых 50 млн руб. сверх базовой суммы, если попадет в тройку лучших снайперов или бомбардиров по итогам регулярки. Так что возможность увеличить итоговую сумму есть у многих. Общие же выплаты хоккеистам КХЛ в следующем сезоне составят 13,39 млрд руб.

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