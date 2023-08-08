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Сбербанк продает в Перми особняк постройки XIX века

Пермский Сбербанк сегодня разместил на Avito объявление о продаже здания в самом центре Перми, где располагается один из старейших офисов (офис № 6984/0287) кредитного учреждения: двухэтажного особняка по адресу Ленина, 32. Первым на это объявление обратило внимание Ura.ru. За объект недвижимости с мансардой и подвалом общей площадью 1 169,2 кв. м. банк просит 60 млн руб.

Фото: авито

Фото: авито

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, оно было построено в 1881 году.

В объявлении отмечается, что после сделки банк намерен продолжить арендовать часть помещений - на 1-2 этажах ориентировочной площадью 351,5 кв. м. Это является условием продажи. Также отмечается, что помещения площадью 242,2 кв. м. на 2 этаже сданы в аренду.

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