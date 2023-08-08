Врачи Удмуртии спасли жизни 82 жителей с алкогольной кардиомиопатией в 2023 году

В Удмуртии за семь месяцев 2023 года от алкогольной кардиомиопатии погибли 189 жителей. Показатель уменьшился на 30% в сравнении с аналогичными периодами 2022 и 2021 годов, сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии. Врачи смогли сохранить жизнь 82 человек.

Отмечается, что в России болезни системы кровообращения стоят на первом месте по уровню смертности. При этом примерно в 14% случаев жизнь людей обрывается от развившихся в результате алкогольной зависимости инфарктов, инсультов и других тяжелых патологий сосудов и сердца.

Врач-кардиолог отделения медицинской профилактики Республиканского клинико-диагностического центра Светлана Шабардина рассказала, что сердце работает в неблагоприятном режиме все время, пока выпитый алкоголь циркулирует в крови. «Сразу же после выпитого спиртного пульс увеличивается до 100 ударов в минуту, в организме нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы. Перегоняя кровь, наполненную алкоголем, сердце работает в усиленном режиме, при этом нагрузка на него возрастает в несколько раз»,— отметила госпожа Шабардина.