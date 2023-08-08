Алексей Текслер поручил ускорить работы по благоустройству набережной в Миасском

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе визита в Красноармейский район проверил ход работ по строительству набережной в селе Миасском. Оно ведется по проекту, победившему в голосовании жителей в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Глава региона поручил ускорить работу по благоустройству и завершить ее ко дню рождения райцентра – 1 августа следующего года, сообщают в пресс-службе правительства области.

«Объект будет центром притяжения, ничего подобного в Миасском нет сегодня. Это полноценная набережная, где можно будет просто проводить время, а также различные мероприятия, учитывая наличие сцены. Объект очень важный. Буду лично курировать проект»,- сказал глава региона.

Также Алексей Текслер проинспектировал ход дорожных работ, в частности, отремонтированный участок дороги у деревни Курейное, реконструкцию которой планируется завершить к концу сентября. Всего в Красноармейском районе до конца 2025 года планируют отремонтировать 17,5 км дорог местного значения, в том числе 6,7 км – в этом году.