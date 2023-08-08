Из Екатеринбурга до Ирбитской ярмарки будет запущен спецпоезд

Утром 11 и 12 августа из Екатеринбурга до Ирбита будет отправляться специальный поезд для гостей и участников Ирбитской ярмарки. «Для продвижения города и ярмарки будет запущен специальный поезд, на котором можно утром приехать в Ирбит, вечером уехать в Екатеринбург»,— рассказал на пресс-конференции заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Мэр Ирбита Николай Юдин уточнил, что поезд отправляется из Екатеринбурга в Ирбит в 8:02, а обратно в 19:17.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Ирбитская ярмарка

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ирбитская ярмарка — одна из старейших в России. Она проводилась с 1643 по 1929 год. В XIX веке ярмарка стала второй в России по объему торгового оборота, уступая только Нижегородской. С 2003 года ярмарка возобновила свою работу при поддержке правительства Свердловской области. В текущем году Ирбитская ярмарка пройдет 11-13 августа на Торговой площади в центре Ирбита.

Николай Юдин рассказал, что 12 августа в Ирбит приедет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам мэра, глава региона привезет «очень приятные и интересные новости для Ирбита». Он предположил, что они будут связаны с запуском в Ирбит электропоездов «Ласточка».

Александр Стародумов

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