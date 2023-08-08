В Ростовской области прошли партконференции отделений ЛДПР новых регионов России

На мемориале «Самбекские высоты» в Ростовской области состоялись партийные конференции отделений ЛДПР новых территорий России, сообщает пресс-служба партии.

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В рамках конференций делегаты определили 2 тыс. кандидатов на выборы в Луганской и Донецкой Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

В работе парткоференция принял участие председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также господин Слуцкий оценил готовность Ростовского регионального отделения партии к выборам в Законодательное Собрание, которые пройдут в сентябре текущего года.

«Встретился с Ростовским отделением, у которого уже идет выборная кампания, и мы сверяем с ними часы»,— цитирует пресс-служба слова Леонида Слуцкого.

Анастасия Назарова