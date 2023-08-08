В Петербурге и Ленобласти задержали 15 человек по делу о незаконной миграции

Погрануправление ФСБ по Петербургу и Ленинградской области пресекло деятельность преступной группы, которая организовала незаконное пересечение границы, используя фиктивные приглашения на лечение, сообщили в пресс-службе ведомства.

В погранслужбе ФСБ установили, что участники группы с апреля 2021 года по июнь 2022 года организовали канал незаконного въезда иностранцев в России. Для этого они оформляли им приглашения на лечение от подконтрольных медицинских учреждений. При пересечении границы приезжие указывали ненастоящие цели прибытия.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области были возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). В Петербурге и Ленобласти были задержаны 15 человек, участвовавших в группе. Полиция также провела обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства, технические устройства, носители информации, документы, изобличающие преступную деятельность.

Как стало известно в Погрануправлении ФСБ, организатор группы для легализации нелегальных доходов купил недвижимость в Юго-Восточной Азии.