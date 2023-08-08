В Екатеринбурге 17 августа откроют после реконструкции летний театр парка Маяковского

К 300-летию Екатеринбурга в Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) имени Маяковского 17 августа будет открыт летний театр, который был закрыт в 1980-х.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Кажется, это главный подарок для сферы культуры с точки зрения финансовых вливаний. На реконструкцию летнего театра направлено около 250 млн руб. из бюджетов Екатеринбурга и Свердловской области»,— рассказал на пресс-конференции начальник управления культуры администрации Екатеринбурга Илья Марков

Директор парка Маяковского Павел Зубакин добавил, что летний театр эстрады рассчитан 1,2 тыс. мест, он полностью обеспечен новой инфраструктурой от гримерок до парковки.

В рамках открытия состоится концерт пианиста Дениса Мацуева и Свердловского симфонического оркестра. «Билеты были проданы еще две недели назад»,— отметил господин Зубакин.

Первый сезон после открытия летнего театра продлится с 17 августа по 10 сентября. В его программе: гала-концерт международного фестиваля духовых инструментов, концерты джазовых музыкантов, выступления артистов «Урал Опера Балет» и танцоров аргентинского танго. Зимой летний театр будет законсервирован.

Эстрадный театр в парке Маяковского функционировал с 1951 по 1988 год. Современное здание театра было построено в 1975 году. В последние годы использовалось, как склад, находилось в аварийном состоянии. Капитальный ремонт площадки начался в 2022 году.

Александр Стародумов

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