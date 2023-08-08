За первые семь месяцев 3% поездок по России пришлось на Татарстан

По итогам января-июля 2023 года 3% поездок по РФ пришлось на Татарстан. Об этом сообщает ТАCС, ссылаясь на исследование сервиса бронирования отелей МТС Travel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Татарстан вошел в топ-5 самых популярных направлений внутри РФ. Возглавляют рейтинг Москва и Подмосковье (каждая десятая поездка). Вторым здесь оказался Краснодарский край с 8%. Тройку лидеров замкнули Санкт-Петербург и Ленинградская область (5%). Четвертую строчку заняла Ростовская область (4%).

Поток туристов в целом по РФ за первые семь месяцев года вырос на 9% по сравнению с тем же периодом 2022-го.

"Ъ-Казань"