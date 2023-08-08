В Саратовской области чиновники собирались купить 10 дорожных контролеров по цене 16-ти

Муниципальное предприятия Энгельсского района Саратовской области признало соответствующей требованиям заявку на поставку десяти дорожных контроллеров, когда собиралось приобрести 16. Об этом сообщают в региональной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, учреждение объявило аукцион, на поставку оборудования для регулировки дорожного движения, по результатам которого заказчик решил заключить контракт с единственным поставщиком, который подал заявку. В результате отсутствия конкурентов, цена контракта осталась начальной — 1,5 млн руб. Как указали в прокуратуре, в карточке документа значилось, что подрядчик готов поставить 10 единиц оборудования, тогда как в соседней графе было прописано, что чиновники закупают 16.

«Заключение контракта с участником закупки, заявка которого не соответствует требованиям извещения о закупке, не позволяет осуществить приемку выполненной работы», — уточнили в прокуратуре. По результатам проверки в отношении руководителя муниципального предприятия возбуждено административное дело о нарушении порядка отбора участников конкурса (ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ).

Никита Маркелов

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