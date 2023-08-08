Белгородцу предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве школьницы на кладбище

Управление Следственного комитета России по Белгородской области предъявило ранее судимому 42-летнему жителю области обвинение в изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, до 20 лет лишения свободы) и убийстве 15-летней школьницы (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, пожизненное лишение свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

4 августа в поселке Разумное Белгородского района, который расположен в 9 км от Белгорода, пропала 15-летняя учащаяся Разуменской школы №1. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружили 6 августа. Накануне следователи задержали подозреваемого в убийстве.

По версии следствия, 4 августа обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища девочку, которую изнасиловал и задушил, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы. Он признал вину. Следствие направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Сергей Толмачев

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