Жители Челябинской области стали меньше жаловаться на финансовые организации

В первом полугодии Банк России получил от жителей Челябинской области 3019 обращений. Как сообщают в пресс-службе челябинского отделения Уральского ГУ ЦБ, чаще всего жители региона жаловались на банки, страховые компании и микрофинансовые организации, но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число обращений уменьшилось на 22%.

Количество жалоб на кредитные организации по итогам первого полугодия уменьшилось на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. В ЦБ отмечают, что чаще всего поводом для обращений становилось несогласие с условиями договоров по потребкредитам. Кроме того, южноуральцы жаловались на проблемы с погашением кредитной задолженности.

Жалоб на МФО стало меньше на 4%, в основном они связаны с активностью мошенников, оформлявших займы на имя других людей.

На проблемы со страховыми компаниями жители области стали жаловаться в три раза реже. В основном обращения касаются ОСАГО: автолюбители указывали на неверное применение коэффициента бонус-малус.