В Ленобласти запустили доставку посылок в Донбасс

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал старт отправке посылок компанией «Возовоз» из Ленобласти в Донбасс, сообщила пресс-служба областного правительства.

Посылки будут приходить в Енакиево, где другая компания, «Тайм Логистик», будет их принимать. Первый груз был направлен из Выборгского и Приозерского районов области в понедельник. Отправка посылок будет доступна как для граждан, так и для юридических лиц.

Представили «Возовоза» рассказали, что из Петербурга и ближайших районов Ленинградской области отправка посылки весом до 10 кг обойдется примерно в тысячу рублей. В областном правительстве отметили, что нововведение особенно актуально для региона, поскольку в Енакиево в настоящее время проживает много рабочих из Ленинградской области. Как отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, ранее для доставки посылок в Донбасс приходилось выстраивать сложные логистические цепочки.

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