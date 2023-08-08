Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассуждает, какие области и города стоит посетить туристам на машине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Если верить исследованию, которое провели специалисты «Авито Услуг», то спрос на автомобильные экскурсии и гидов по России по сравнению с прошлогодним сезоном отпусков вырос в полтора раза. Больше всего нанимают моторизованных гидов в Краснодарском крае, Москве, Санкт-Петербурге и городах Северного Кавказа, что, впрочем, ожидаемо. Не столь очевидным был прирост спроса на услугу в Уфе, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

Мне немного удивительно, что в список регионов, где растет востребованность автомобильных экскурсий, не попала Калининградская область. Там есть что посмотреть, как в плане природных красот, так и по части исторических достопримечательностей. Расстояния относительно небольшие. Дороги к прошедшему пять лет назад чемпионату мира по футболу построили отличные. Автопарк региона практически полностью состоит из немецких автомобилей. Этим летом у меня куча знакомых отправилась в отпуск именно в Калининградскую область. Вероятно, она не попала в рейтинги, потому что там и раньше был широко развит этот вид услуг, и потому не наблюдается его рост.

Помню, еще в 90-е, в «доинтернетную» эпоху мы на центральной улице Зеленоградска договорились с водителем-гидом на стареньком «Пассате» прокатиться по Куршской косе. Всю дорогу он рассказывал нам не о достопримечательностях, а о своих похождениях в бытность «моряком загранзаплыва», и отказался делать остановку на пляже, потому что «сядете в машину мокрыми, а это не пойдет на пользу салону моего автомобиля».

Сейчас есть возможность выбрать по объявлениям автомобиль, посмотрев его фото как снаружи, так и изнутри, уточнить маршрут и даже посмотреть, как выглядит водитель. Но, на мой взгляд, все же лучше научиться самому водить автомобиль. Его аренда обойдется не дороже аренды машины с водителем. А фото и даже видео достопримечательностей, чтобы выбрать, что именно из них достойно включения в маршрут, вы сегодня без труда найдете в сети.