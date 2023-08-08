На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области будет нанесена экспериментальная разметка

Госкомпания «Автодор» нанесет экспериментальную дорожную разметку для соблюдения дистанции на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новая горизонтальная разметка будет выглядеть как серия стрелок или галочек. Это позволит водителям быстрее и точнее ориентироваться на дороге, отслеживая расстояние до впереди идущей машины по количеству отметок на дороге.

«Безопасная дистанция на дороге составляет половину от разрешенной скорости. Соответственно, для участков с разрешенной скоростью 110 км/ч – это 55 м, а там, где скоростной режим достигает 130 км/ч – 65 м»,— сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Кроме Ростовской области, новая разметка будет нанесена на двух участках ЦКАД в Подмосковье, и на участках М-4 в Липецкой, Воронежской областях. Также задействованы два участка М-11 «Нева» в Тверской и Ленинградской областях.

Для участников дорожного движения на подъездах к участкам с новой разметкой будут установлены предупреждающие знаки.

Анастасия Назарова