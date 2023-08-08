Dongfeng назвал стоимость седана Aeolus Shine Max на российском рынке

Компания «Моторинвест», которая стала представителем бренда Dongfeng в России, назвала стоимость седана Aeolus Shine Max на российском рынке.

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Автомобиль будет доступен со 190-сильным 1,5-литровым бензиновым турбомотором в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. В оснащение седана войдут 12,3-дюймовая цифровая панель приборов Light Phantom, мультимедиа с 10,2-дюймовым экраном, акустика Jamo с девятью динамиками, панорамная крыша, климат-контроль, фронтальные и боковые подушки безопасности, система кругового обзора и другое оборудование.

Новый седан Aeolus Shine Max в комплектации Luxury на старте продаж будет доступен у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Волгограде, Магнитогорске, Рязани и Тольятти. Стоимость автомобиля составит 2,9 млн руб. До конца 2023 года в России должны появиться до 60 новых автосалонов Dongfeng.

Максим Вершинин

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