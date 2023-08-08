В Киришах Ленинградской области произошел разлив нефтепродуктов

Крупный разлив отходов нефетпродуктов обнаружили специалисты Росприроднадзора около станции Кириши в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора.

В ведомстве сообщили, что по обращению граждан специалисты обследовали территорию в районе железнодорожной станции Кириши-Заводская в Ленобласти. В обводненной канаве, которая примыкает к путям, а также частично на почвах в лесу была зафиксирована радужная пленка. В месте осмотра ощущается запах нефтепродуктов.

«В результате установлено, что на площади свыше 2 тысяч квадратных метров размещены отходы, относящиеся к IV классу опасности для окружающей среды. Общая масса жидких отходов (нефтесодержащие отходы, смешанные с водой) составила 9 тысяч тонн. В пробах почв выявлены превышения по нефтепродуктам от 600 до 800 раз, также установлены превышения по свинцу и кадмию», — сообщили в Росприроднадзоре.

В ведомстве рассчитают, какой вред был нанесен почвам. Виновника загрязнения устанавливают.

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