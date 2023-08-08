В Волгограде девушку задержали за убийство девятимесячного сына

В Краснооктябрьском районе Волгограда нашли тело младенца. О возбуждении дела об убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, 3 августа 24-летняя подозреваемая оставила девятимесячного сына в одной из квартир на ул. Автомагистральная. Больше девушка туда не возвращалась.

Ведомство опубликовало видео, на котором подозреваемая рассказывает, что в тот день «покормила его (сына — „Ъ“) в последний раз и уехала отдыхать». На вопрос следователя, с какой целью она это сделала, девушка отвечает: «с целью убийства». 7 августа тело ребенка нашла бабушка.

По поручению следователей оперативники городской полиции нашли подозреваемую. Сотрудники СКР планируют ходатайствовать в суде о заключении девушки под стражу.

Дарья Васенина

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