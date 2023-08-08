В Татарстане побит летний максимум потребления электрической мощности

В этом году в Татарстане был побит летний максимум потребления электрической мощности. Об этом говорится в сообщении «Системного оператора».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рекорд был побит накануне в 15:00 по московскому времени из-за жаркой погоды ( 23,2 С). Значение составило 4,1 тыс. МВт, что на 29 МВт больше, чем годом ранее.

«В энергосистеме Республики Татарстан – 4163 МВт, что на 29 МВт выше летнего рекорда, установленного 8 августа 2022 года. Новое значение максимума зафиксировано в 15:00 по московскому времени при среднесуточной температуре 23,2 С»,— говорится в сообщении.

"Ъ-Казань"