В Алтайском крае задержан мужчина пытавшийся сжечь мать с пятью детьми

В Первомайском районе Алтайского края задержан местный житель. Его обвиняют в покушении на убийство сожительницы и малолетних детей.

Согласно данным краевой прокуратуры, вечером 4 августа этого года в одном из сел обвиняемый поджег дом, в котором находились сожительница и ее пять малолетних детей. Пострадавшим удалось сбежать из горящего помещения.

Злоумышленник скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Его удалось задержать 7 августа. Правоохранители нашли обвиняемого в лесу неподалеку от населенного пункта.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Александр Киселев