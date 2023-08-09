Богиня в активном поиске

Сегодня в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьерный показ фильма-балета «Ашера», музыку к которому вместе со своим давним партнером Игорем Крутоголовым написал лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров. Игорь Гаврилов объясняет, почему это событие во многих смыслах уникальное.
В роли мифологического ландшафта, где обитают Ашера и ее божественные ухажеры, неожиданно выступили пейзажи Швеции
Фото: Полит.ру
Широкий прокат фильма «Ашера», созданного хореографом Анной Озерской в союзе с оператором Аланой Да Силва, пока не анонсируется, как и его размещение на видеоплатформах. Но не только это делает московскую премьеру уникальной. В основе фильма-балета — альбом Леонида Федорова и Игоря Крутоголова «Ашера», записанный в 2020 году, и он нигде не издавался, хотя с тех пор у Федорова вышло уже несколько более новых работ. Официально издавать эту музыку авторы и не собираются. Она будет существовать только внутри фильма. Фильм — одновременно зафиксированный камерой хореографический опус и точка доступа к музыке, которую легко представить себе в виде собрания треков с мелодиями и стихами. Поэзия, собственно, и была отправной точкой этой затеи. В отличие от прочих альбомов Федорова и его проектов, в которых чаще всего звучат тексты участника группы (и отца автора фильма) Дмитрия Озерского, Анри Волохонского и обэриутов, в данном случае в основу песен лег поэтический цикл Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры».
Михаил Король — израильский поэт, краевед и культуролог. Ашера, также известная в разных традициях как Иштар и Астарта,— ближневосточная языческая богиня милосердия, благополучия и плодородия. Символ Ашеры — дерево, но, если копать глубже, можно обнаружить, что на символическом уровне Ашера пересекается с менорой, семисвечником, служащим одним из символов иудаизма, который можно найти в каждой синагоге и в любом еврейском доме. Цикл «Песни срубленной Ашеры» состоит из девяти монологов Ашеры, в которых она объясняет, почему ей не милы боги из соседних религий: финикийский Ваал, угаритский Йамму, ассирийский Шамшу и другие персонажи, чьи имена легче найти в трудах историков и археологов.
Объяснения Ашеры носят вполне человеческий, материальный характер. Острая на язык богиня практически размазывает каждого из любовников по древним камням, описывая их сомнительные мужские достоинства, физические и моральные недостатки. И только в десятом монологе Ашера говорит о единственной любви всей своей жизни — иудейском боге, имя которого принято обозначать «тетраграмматоном», сочетанием букв — Йуд-Хей-Вав-Хей: «Его, огненного, прекрасного, единственного, справедливого, милостивого, люблю, ни о чем не жалея. И не смейте при мне называть имя моего единственного Йуд-Хей-Вав-Хея».
На первый взгляд, такое нагромождение специфической информации — очевидный барьер между аудиторией и произведением. Однако стихи Михаила Короля полны самых доступных образов: «Йамму, я не люблю бога Йамму, как не люблю читать купринскую "Яму". Надоела, надоела соплей пучина. Пожалуйста, не приставайте ко мне, мужчина!» Или: «Не люблю, не люблю бога Таммуза, Адониса этого с физиономией Тома Круза».
Сюжет о женщине в поисках единственной любви и о человечестве в поисках единственного бога изложен легко и весело, да еще и с изрядной долей вполне оправданной эротической фактуры. Только вы попробуйте спойте вот это: «Имени нету милее, роднее, нежнее, сложнее, чем у Него, Йуд-Хей-Вав-Хея. Я его от Евфрата до самого Нила с ума сводила. Вместе с Ним народ Его выводила». Язык сломаете.
Леонид Федоров и Игорь Крутоголов разделили богов Короля поровну и ни разу не пересеклись в выборе. И получилось, что в этом песенном цикле представлены все архетипы федоровской вселенной. Скажем, история про Йариха рассказана в стилистике сольных альбомов музыканта — тихим голосом, под прямолинейный бой акустической гитары. А за ней идет типичный «Аукцыон» («Не люблю я бога Латуну…») — нервный грув, завязанный на духовые. Игорь Крутоголов взял вещи, требующие более широких вокальных возможностей, вплоть до оперных, как в «Йамму». Аранжированы они тоже вполне эпично. Очевидно, сама песенная база подводила авторов к театральной форме.
Главную роль в «Ашере» сыграла шведка Сабина Грудендейк, а фильм снимался на ее родине. На роль каждого из мужчин Анна Озерская выбрала блестящих танцоров из разных стран. Партнеры Грудендейк исключительно пластичны, артистичны и харизматичны, в них нет даже малейшего изъяна или повода для иронии, и это кажется намеренным ходом автора фильма. Ашера кроет их на чем свет стоит словами Михаила Короля и голосами Федорова с Крутоголовым. Но зрители (и особенно зрительницы) ими восхищаются не переставая. Взгляд героини и взгляд зрителя — разные. Нам не понять, как и почему женщина делает свой выбор. С ним нужно просто смириться.