Богиня в активном поиске

Сегодня в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьерный показ фильма-балета «Ашера», музыку к которому вместе со своим давним партнером Игорем Крутоголовым написал лидер группы «Аукцыон» Леонид Федоров. Игорь Гаврилов объясняет, почему это событие во многих смыслах уникальное.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В роли мифологического ландшафта, где обитают Ашера и ее божественные ухажеры, неожиданно выступили пейзажи Швеции

Фото: Полит.ру В роли мифологического ландшафта, где обитают Ашера и ее божественные ухажеры, неожиданно выступили пейзажи Швеции

Фото: Полит.ру

Широкий прокат фильма «Ашера», созданного хореографом Анной Озерской в союзе с оператором Аланой Да Силва, пока не анонсируется, как и его размещение на видеоплатформах. Но не только это делает московскую премьеру уникальной. В основе фильма-балета — альбом Леонида Федорова и Игоря Крутоголова «Ашера», записанный в 2020 году, и он нигде не издавался, хотя с тех пор у Федорова вышло уже несколько более новых работ. Официально издавать эту музыку авторы и не собираются. Она будет существовать только внутри фильма. Фильм — одновременно зафиксированный камерой хореографический опус и точка доступа к музыке, которую легко представить себе в виде собрания треков с мелодиями и стихами. Поэзия, собственно, и была отправной точкой этой затеи. В отличие от прочих альбомов Федорова и его проектов, в которых чаще всего звучат тексты участника группы (и отца автора фильма) Дмитрия Озерского, Анри Волохонского и обэриутов, в данном случае в основу песен лег поэтический цикл Михаила Короля «Песни срубленной Ашеры».

Михаил Король — израильский поэт, краевед и культуролог. Ашера, также известная в разных традициях как Иштар и Астарта,— ближневосточная языческая богиня милосердия, благополучия и плодородия. Символ Ашеры — дерево, но, если копать глубже, можно обнаружить, что на символическом уровне Ашера пересекается с менорой, семисвечником, служащим одним из символов иудаизма, который можно найти в каждой синагоге и в любом еврейском доме. Цикл «Песни срубленной Ашеры» состоит из девяти монологов Ашеры, в которых она объясняет, почему ей не милы боги из соседних религий: финикийский Ваал, угаритский Йамму, ассирийский Шамшу и другие персонажи, чьи имена легче найти в трудах историков и археологов.

Объяснения Ашеры носят вполне человеческий, материальный характер. Острая на язык богиня практически размазывает каждого из любовников по древним камням, описывая их сомнительные мужские достоинства, физические и моральные недостатки. И только в десятом монологе Ашера говорит о единственной любви всей своей жизни — иудейском боге, имя которого принято обозначать «тетраграмматоном», сочетанием букв — Йуд-Хей-Вав-Хей: «Его, огненного, прекрасного, единственного, справедливого, милостивого, люблю, ни о чем не жалея. И не смейте при мне называть имя моего единственного Йуд-Хей-Вав-Хея».

На первый взгляд, такое нагромождение специфической информации — очевидный барьер между аудиторией и произведением. Однако стихи Михаила Короля полны самых доступных образов: «Йамму, я не люблю бога Йамму, как не люблю читать купринскую "Яму". Надоела, надоела соплей пучина. Пожалуйста, не приставайте ко мне, мужчина!» Или: «Не люблю, не люблю бога Таммуза, Адониса этого с физиономией Тома Круза».

Сюжет о женщине в поисках единственной любви и о человечестве в поисках единственного бога изложен легко и весело, да еще и с изрядной долей вполне оправданной эротической фактуры. Только вы попробуйте спойте вот это: «Имени нету милее, роднее, нежнее, сложнее, чем у Него, Йуд-Хей-Вав-Хея. Я его от Евфрата до самого Нила с ума сводила. Вместе с Ним народ Его выводила». Язык сломаете.

Леонид Федоров и Игорь Крутоголов разделили богов Короля поровну и ни разу не пересеклись в выборе. И получилось, что в этом песенном цикле представлены все архетипы федоровской вселенной. Скажем, история про Йариха рассказана в стилистике сольных альбомов музыканта — тихим голосом, под прямолинейный бой акустической гитары. А за ней идет типичный «Аукцыон» («Не люблю я бога Латуну…») — нервный грув, завязанный на духовые. Игорь Крутоголов взял вещи, требующие более широких вокальных возможностей, вплоть до оперных, как в «Йамму». Аранжированы они тоже вполне эпично. Очевидно, сама песенная база подводила авторов к театральной форме.

Главную роль в «Ашере» сыграла шведка Сабина Грудендейк, а фильм снимался на ее родине. На роль каждого из мужчин Анна Озерская выбрала блестящих танцоров из разных стран. Партнеры Грудендейк исключительно пластичны, артистичны и харизматичны, в них нет даже малейшего изъяна или повода для иронии, и это кажется намеренным ходом автора фильма. Ашера кроет их на чем свет стоит словами Михаила Короля и голосами Федорова с Крутоголовым. Но зрители (и особенно зрительницы) ими восхищаются не переставая. Взгляд героини и взгляд зрителя — разные. Нам не понять, как и почему женщина делает свой выбор. С ним нужно просто смириться.