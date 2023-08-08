Саратовские чиновники с начала года проигнорировали наличие конфликта интересов более 40 раз

В Саратовской области с начала года муниципальные служащие допустили конфликт интересов больше 40 раз. К такому выводу пришла региональная прокуратура по результатам проверок. Речь идет о случаях неурегулирования конфликта служащими, являющимися членами муниципальных аттестационных комиссий.

В качестве примера в надзорном ведомстве приводят действия сотрудника администрации Салтыковского муниципального образования. Служащий, будучи членом аттестационной комиссии, голосовал за свое соответствие занимаемой должности, но не уведомил органы о наличии конфликта интересов.

В указанном случае глава муниципального образования получил представление, а допустивший нарушение сотрудник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Никита Маркелов

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