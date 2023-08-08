«Неометрия» построила мост через реку Кудепста в Сочи

В Сочи в микрорайоне Кудепста федеральный девелопер «Неометрия» построил новый капитальный мост

Переход обеспечил транспортную связь правого берега реки с левым берегом, а также соединил улицы Искры и Гостеприимную. Этот проект имеет большое значение для всей Кудепсты и позволит улучшить транспортную ситуацию.

49-метровый мост построен с опережением графика. Сооружение имеет четыре опоры: две береговые и две промежуточные. Опоры — монолитные железобетонные, индивидуального проектирования на свайном основании, с противосейсмическими упорами.

Участок автомобильной дороги на мосту имеет две полосы движения шириной в 3 метра. Тротуар отделен от проезжей части оцинкованным металлическим бордюрным ограждением.

В эксплуатацию мост сдадут после завершения всех работ по берегоукреплению с обеих сторон реки и благоустройству территории. Обустройство набережной предполагает не только озеленение: здесь будут зоны отдыха для подвижных игр, участки для досуга детей, а еще появятся объекты малых архитектурных форм, возле которых обычно проводят фотосессии. Все это будет радовать жителей Сочи, в том числе владельцев недвижимости в ЖК «Флора», который «Неометрия» возводит рядом в районе Кудепста.

Генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко подчеркнула, что компания изначально уделяла большое внимание благоустройству территории, окружающей жилой комплекс.

«Нам важно то, как будут себя чувствовать люди, заселившиеся в новые дома, как они оценят инфраструктуру вокруг дома, насколько им будет удобно все, что мы создали. Мост и набережная — важные составляющие проекта, которые будет играть большую роль в жизни всего района Кудепста»,— отметила Марина Черненко.

Федеральный девелопер «Неометрия» входит в список системообразующих предприятий Краснодарского края. Осуществляет комплексную деятельность от подбора земельных участков до эксплуатации готовых объектов. Компания работает на рынке Южного федерального округа с 2010 года, специализируется на комплексном развитии территорий и возведении объектов недвижимости от комфорт-класса до премиум-сегмента. В настоящий момент компания занимает одно из лидирующих мест по объему строящегося жилья в Сочи и Новороссийске и входит в рейтинг крупнейших застройщиков Южного федерального округа и России по версии ЕРЗ.РФ.

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