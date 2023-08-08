Нижегородская область закупит детские противогазы на 50 млн рублей

АО «Сорбент» (Пермь) поставит для ГКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области» детские противогазы на общую сумму 49,9 млн руб. По данным портала госзакупок, всего планируется закупить около 6,8 тыс. средств защиты органов дыхания, глаз и кожи лица дошкольников и школьников от отравляющих веществ вероятного противника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средства выделят из бюджета Нижегородской области на 2023 год. Противогазы должны быть поставлены на склады управления ГОЧС до 1 декабря.

АО «Сорбент» стало единственным участником конкурса на поставку средств защиты. Поставляемые противогазы должны быть новыми, не ранее 2023 года выпуска. Не допускается поставка товара бывшего в эксплуатации или на хранении, выставочных и опытных образцов.

Андрей Репин