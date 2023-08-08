Бывшего руководителя в УМВД по Ижевску осудили за получение взяток от подчиненных

В столице Удмуртии вступил в силу приговор суда в отношении экс-сотрудника руководящего звена УМВД России по Ижевску. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщает пресс-служба управления ФСБ России по республике.

В частности, по данным следствия, мужчина незаконно получал премиальные выплаты своих сотрудников. За это он предоставлял им общее покровительство и попустительство по службе.

Свою вину мужчина признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.

В пресс-службе МВД по республике рассказали, что сотрудника уволили за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.