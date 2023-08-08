Врачи в Удмуртии спасли зрение рыбака, проткнувшего себе глаз рыболовным крючком

В Удмуртии врачи Республиканской офтальмологической клинической больницы спасли зрение рыбака, который при закидывании удочкой проткнул крючком веко и глаз. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, в больницу пострадавшего доставила бригада скорой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии Фото: Пресс-служба минздрава Удмуртии

По словам и.о. заведующего отделением рефракционной хирургии РОКБ Александра Комиссарова, крючок впился в глаз через веко, другой — в щеку. При этом вытащить инородный предмет было нельзя из-за зазубрин, в результате чего пришлось осторожно разрезать его по кусочкам и удалять. Операция заняла около часа.

Врачам удалось спасти глаз и зрение пациента, которое должно постепенно восстановится до прежнего значения. Мужчину выпишут из больницы в ближайшее время, однако для полного восстановления ему потребует около полугода.

Заместитель главного врача РОКБ Елена Леонова рассказала, что проникающие ранения глаз — достаточно редкое явление. Так, за шесть месяцев 2023 года в стационаре пролечился 41 пациент с аналогичными травмами.