Полицейские повторно закрыли СПА-салон с интимными услугами в Ижевске

В столице Удмуртии сотрудники полиции в очередной раз пресекли деятельность СПА-салона в Устиновском районе, где под видом массажа предлагались интимные услуги. Деятельность заведения уже прекращали в мае этого года, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По подозрению в организации занятия проституцией задержали организатора и администраторов салона. По версии полиции, клиенты попадали на сеанс «массажа» по предварительному телефонному звонку. При этом все входные группы были оборудованы камерами видеонаблюдения для идентификации посетителей.

В ходе обысков сотрудники полиции изъяли документацию, два видеорегистратора и кассовый аппарат. По факту организации занятия проституцией возбудили уголовное дело (ч. 1 ст. 241 УК РФ). Организатор находится в изоляторе временного содержания, в отношении одного из администраторов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении другого — подписка о невыезде и надлежащем поведении.