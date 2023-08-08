Энергоблок Смоленской АЭС отключился во время урагана

7 августа в результате сильного урагана в Смоленской области зафиксированы отключения электроэнергии в 18 районах, в том числе частично в Смоленске. Без электричества остались около 12 тыс. человек. Упали 190 удеревьев, поврежден 21 автомобиль. Погибших нет, трое детей госпитализированы, уточнили в ГУ МЧС по Смоленской области.

В 22:23 третий энергоблок Смоленской АЭС был в автоматическом режиме остановлен для проведения ремонтных работ на электротехническом оборудовании, сообщил «Интерфакс». Сейчас работает энергоблок №2. Энергоблок №1 с 15 июня находится в плановом капитальном ремонте. Как отмечается, радиационный фон не изменялся и соответствует естественным природным значениям.

Смоленская АЭС производит в среднем 20 млрд кВт.ч электроэнергии. Это составляет более 75% от общего количества электроэнергии, вырабатываемой энергопредприятиями области.

Врио губернатора Василий Анохин провел оперативный штаб по устранению последствий урагана. «Все коммунальные и аварийные службы региона переведены на усиленный режим работы»,— заявил Анохин.

Александр Асадчий, Смоленск