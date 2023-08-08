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В отделе полиции Новочеркасска умер задержанный местный житель

Задержанный за мелкое хулиганство 43-летний житель Новочеркасска умер в местном отделении полиции, сообщает пресс-служба ГУ МВД Ростовской области. Данные об умершем в ведомстве не приводятся.

Мужчина, помещенный в камеру содержания для задержанных, был обнаружен на следующее утро без признаков жизни. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

«При доставлении мужчины в Отдел полиции и во время нахождения его со стороны сотрудников полиции физическая сила и спецсредства к гражданину не применялись»,— подчеркнули в пресс-службе ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что по факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Назарова

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