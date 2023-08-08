«Для перепрофилирования площадей нужны большие затраты»

Недавно мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал выдачу грантов для торговых центров. Он объяснил это тем, что в последнее время продажи уходят в онлайн, зато появилась хорошая тенденция: торговые центры стали общественными центрами районов. Здесь открываются спортивные залы, развлекательные, образовательные и культурные площадки, центры госуслуг. В Уфе, где насчитывается около 140 торговых центров, аналогичная тенденция, рассуждает директор многофункционального центра «Артерия» Антон Горбачев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

Такая тенденция существует уже несколько лет и активно усиливается. Многие торговые центры вынуждены меняться, ведь нужно платить за эксплуатацию объекта, коммунальные платежи, налоги. Развлекательные центры, VR-клубы и танцевальные школы в торговых центрах были и раньше, сейчас площади заполняются обучающими классами и спортивными секциями, медицинскими кабинетами и швейными мастерскими, просто офисами компаний. С точки зрения жителей микрорайона, в котором расположен торговый центр, это даже удобно, ведь за курткой и телефоном ходили не каждый день, сейчас же у удачно перепрофилированных объектов частота посещений в среднем даже выросла.

Концепция «пошел на шоппинг и заодно поел» сменилась на «отвел ребенка на занятие, сдал документы, забрал посылку, заодно поел, ну и что-то купил из необходимого». Отличный пример подает Москва — недавно мэром было объявлено о поддержке именно небольших районных объектов с выделением средств от города на обновление фасадов, например. Действительно, если торговый центр взял на себя часть общественной, образовательной, культурной функции, обязательно надо помочь, чтобы и выглядело это все достойно и безопасно.

Вместе с тем торговый центр — достаточно специфическое здание для перепрофилирования, из его преимуществ можно выделить расположение, большую парковку, удобную разгрузку, высокие потолки, из недостатков — большие атриумы и помещения, малое количество или отсутствие окон, отсутствие глухих перегородок между помещениями. Таким образом, для перепрофилирования площадей нужны большие затраты. Будет замечательно, если пример Москвы пойдет в регионы, и сотрудничество муниципалитетов и торговых центров станет плодотворным для основных потребителей услуг — жителей микрорайонов.