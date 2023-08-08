Пермский центр для одаренных детей «Сириус» построят в студгородке

ООО «Десятая концессионная компания “Просвещение”» направило в правительство Пермского края концессионное соглашение по строительству в Перми центра выявления и поддержки одаренных детей. Документ сегодня был размещен на сайте краевого минэка.

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Согласно документу центр будет рассчитан на 200 детей. Его предполагается построить на земельном участке по ул. Академика Королева, 13 (район студенческого городка ПНИПУ). По данным Росреестра, указанный участок площадью 3,5 га находится в собственности Пермского края, вид разрешенного использования — «школы-интернаты». Земельный участок предлагается передать концессионеру в течение 60 дней после заключения соглашения.

Концессионер оценил стоимость строительства объекта в 2 млрд руб. (включая капитальный грант в размере 1 млрд руб.). Концессионное соглашение рассчитано на десять лет. Финансовым партнером его указан Сбербанк. Расчетная нагрузка на бюджет региона по возмещению средств по строительству центра оценивается в 234 млн руб. в год в течение восьми лет эксплуатации школы.

Общая площадь пятиэтажного здания составит 15 тыс. кв. м. Срок строительства центра — более двух лет (27 месяцев).

Инициатором строительства центра для детей «Сириус» в Перми стало ООО «Центр выявления и поддержки одаренных детей». Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в краевом минэке.

Указанный концессионер в рамках ГЧП уже строит шесть школ в Пермском крае. Концессионная компания «Просвещение» управляется ООО «Инфраструктура детства», а учредителем выступает ООО «СБ Капитал» Отто Сопроненко, Бориса Блохина и Алексея Шаповалова. Господин Сопроненко ранее возглавлял департамент жилищной политики и жилищного фонда Москвы.

Пермский центр будет работать наподобие центра «Сириус» в Сочи: одаренные дети в течение 7–21 дня будут заниматься по нескольким направлениям: интеллект, творчество, социальное проектирование лидерства. В Пермском «Сириусе» будут художественные, театральные студии, спортивная зона с футбольным полем, площадками для волейбола и стритбола. Помимо этого, в центре будут располагаться учебные классы, лаборатории, актовый зал, информационно-библиотечный центр, конференц-зал, коворкинг-центр, пищеблок, зимний сад.