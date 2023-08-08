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На закрытии фестиваля «Город встреч» выступят Лев Лещенко и группа «Ленинград»

Хедлайнерами закрытия фестиваля «Город встреч» — шоу «Ночь города» — станут Лев Лещенко и группа «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шоу «Ночь города» состоится 26 августа на городской эспланаде у Театра-Театра и станет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия 300-летия Перми. Перед жителями и гостями города выступят DJ Smash, солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп-исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай» и Лев Лещенко. Завершится шоу выступлением группы «Ленинград».

В этот вечер жителей и гостей города будут ждать и специальные экскурсионные программы «Маршруты Перми». Вечерние программы для пермяков также представят театр оперы и балета и Пермская филармония.

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