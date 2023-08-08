На закрытии фестиваля «Город встреч» выступят Лев Лещенко и группа «Ленинград»

Хедлайнерами закрытия фестиваля «Город встреч» — шоу «Ночь города» — станут Лев Лещенко и группа «Ленинград». Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Шоу «Ночь города» состоится 26 августа на городской эспланаде у Театра-Театра и станет кульминацией летнего фестиваля «Город встреч», флагманского мероприятия 300-летия Перми. Перед жителями и гостями города выступят DJ Smash, солисты Пермского театра оперы и балета, группа «Давинчи», хип-хоп-исполнитель Loc-Dog в сопровождении победителей танцевальных батлов фестиваля «Танцуй. Открывай» и Лев Лещенко. Завершится шоу выступлением группы «Ленинград».

В этот вечер жителей и гостей города будут ждать и специальные экскурсионные программы «Маршруты Перми». Вечерние программы для пермяков также представят театр оперы и балета и Пермская филармония.