Заведующая библиотекой в Ярославле перевела мошенникам более миллиона рублей

Следственными органами ОМВД России по Фрунзенскому городскому району возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество), жертвой преступления стала заведующая библиотекой. Об этом сообщает УМВД России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Женщина 1964 года рождения лишилась 1 млн 173 тыс. руб. Ей позвонили неизвестные, которые представлялись работниками банка и сотрудниками полиции. Они уговорили жертву снять все деньги, которые были у нее на счетах, и перевести их мошенникам. Предлогом стало предотвращение мошеннических действий и «проверка сотрудников банка».

Кроме того, мошенники уговорили женщину взять кредиты в нескольких банках Ярославля и перевести их на электронные кошельки и банковские счета по указанию звонивших.

Антон Голицын