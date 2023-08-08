В Красноярске возбуждено дело о повреждении объекта археологического наследия

Уголовное дело о повреждении объекта археологического наследия возбудили в Красноярске. Подозреваемым по нему проходит замдиректора муниципального учреждения «Татышев-парк», курирующий вопросы строительства, рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам дела, в сентябре 2021 года компания «Крастехспец» выиграла конкурс на постройку пляжно-развлекательного комплекса на территории Татышев-Парка. Согласно установленным требованиям, организация-подрядчик перед началом строительства должна была провести работы по сохранению объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».

Подрядчик, уверено следствие, построил вход, блок раздевалок и душевых, подиума бассейна, проложил канализационную сеть без разработки научно-проектной документации по обеспечению мер по сохранности объекта археологического наследия. Зная об этом, считает следствие, замдиректора парка не прекратил строительство. Ущерб составил около 80 млн руб.

Замдиректора парка инкриминируют ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее их уничтожение или повреждение). Как рассказали в прокуратуре, ведомство поставило на контроль ход расследования.

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Илья Николаев