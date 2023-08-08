У ассоциации развития малой авиации в Перми сменился директор

Руководителем ассоциации развития малой авиации «Аэродром Фролово» с 7 августа текущего года назначен бизнесмен Сергей Фотин, эта информация содержится в базе данных «СПАРК-Интерфакс». В этой должности господин Фотин сменил Александра Чернышова, возглавлявшего организацию с 27 сентября 2017 года. Сергей Фотин и господин Чернышов являются владельцами ООО «Скайцентр Пермь», которое занимается организацией парашютных прыжков во Фролово. Сергею Фотину принадлежит также ООО «Ферма» в Еловском муниципальном округе, которое занимается разведением свиней. Ранее он возглавлял ООО «Алексстром», специализирующееся на производстве черепицы и строительных изделий в Александровске.

Учредители ассоциации развития малой авиации «Аэродром Фролово» в «СПАРК-Интерфакс» не указаны. Ранее им выступало ДОСААФ РФ. Стоит отметить, что по одному адресу с ассоциацией в деревне Нестюково зарегистрирована автономная некоммерческая организация «Пермский авиаспортивный клуб ДОСААФ России». Его возглавляет один из соучредителей «Скайцентр Пермь» Дмитрий Чернышов.