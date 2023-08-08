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обновлено 10:52

Кандидат на пост главы Хакасии Сергей Сокол прокомментировал вызов на дебаты

Один из кандидатов на пост главы Хакасии Сергей Сокол прокомментировал вызов действующего главы Республики Валентина Коновалова на дебаты. Видеозапись встречи кандидата с жителями опубликовало Хакасское агентство новостей.

Сергей Сокол заявил, что дебаты – это ежегодная процедура, которая предусмотрена по закону. Поэтому они состоятся в любом случае. Также он отметил, что все четыре кандидата по итогу жеребьёвки будут участвовать в этом мероприятии.

«Поэтому призывать кого-либо из нас на дебаты это все равно, что я вам скажу, давайте проголосуем, чтобы солнце не садилось», - заявил Сергей Сокол.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что Валентин Коновалов разместил приглашение на дебаты в своем Telegram-канале. По его словам, в первую очередь, необходимо вывести на обсуждение стратегию развития Хакасии, которую реализует правительство республики. Валентин Коновалов добавил, что в ходе дебатов хотел бы узнать, какие планы у господина Сокола и той части, которая оказывает ему поддержку.

Выборы главы Хакасии состоятся 8-10 сентября 2023 года. В них примут участие четыре кандидата. Помимо Валентина Коновалова и Сергея Сокола, это депутат верховного совета республики от ЛДПР Михаил Молчанов и гендиректор ООО «Авиационный завод „Ирбис“» Владимир Грудинин («Коммунисты России»).

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Александр Киселев

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