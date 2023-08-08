Продажи электромобилей с пробегом в Челябинской области выросли в 5,5 раз

В Челябинской области во втором квартале этого года электромобили с пробегом покупали на 453% чаще, чем в апреле-июне прошлого года. Об этом сообщают аналитики «Авито Авто». В целом по России рост составил 182,5%.

По данным сервиса, самой востребованной моделью автомобиля с электродвигателем на вторичном рынке стал Nissan Leaf. Наиболее популярный бренд – Volkswagen, далее следуют Nissan, Tesla, Zeekr и BYD.

Средняя цена проданной машины в этом сегменте составила 3,57 млн руб. Доля электромобилей от всех проданных машин с пробегом в регионе во втором квартале составила 0,2%.

«Несмотря на то, что электромобили по-прежнему занимают относительно небольшую нишу в структуре рынка авто с пробегом в России, растущий потребительский интерес к более экономичному виду транспорта способствует развитию рынка электрокаров с пробегом. На рынке наблюдается новый тренд – рост китайских электромобилей с пробегом. В топ-5 вошли сразу две китайские модели»,- комментирует управляющий директор «Авито Авто» Кирилл Вотяков.