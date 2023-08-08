«Регинас» со старта продаж в Челябинске реализовал 68 «Москвичей 3»

Дилерский холдинг «Регинас» с начала продаж 3 марта продал 68 автомобилей «Москвич 3». Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщил коммерческий директор компании Сергей Попов.

Сергей Попов уточнил, что продажи электромобилей «Москвич 3е» только стартовали, поэтому данные о их реализации не имеются. По его словам, на стадии подписания находится договор об открытии дилерского центра по продаже «Москвичей» в Магнитогорске.

«Ожидаем там лучшие показатели в регионе по продажам. Планируем составить конкуренцию ближайшим дилерам и заполнить рынок ушедших иностранных брендов из Магнитогорска. Наши ожидания по продажам “Москвичей” в Челябинске оправдались»,— отметил Сергей Попов.

Помимо «Регинаса», реализацией автомобилей «Москвич» в Челябинске с марта этого года также занимается компания «Сатурн».

Точки продаж и обслуживания «Москвичей» открыты в 25 городах России. В июле в стране было реализовано 2132 автомобиля бренда, что на 40% выше показателей июня.

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