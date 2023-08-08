Полиция проверяет информацию о группе подростков, терроризирующих детей из Тольятти

Начата проверка по факту публикации в интернете о противоправных действиях подростков в отношении несовершеннолетних жителей Тольятти. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

«Один из упоминаемых в публикации установлен. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего»,— говорится в сообщении.

Ранее в сети появилась информация о том, что преступления связаны с вымогательством денег. Авторы сообщений утверждают, что к ним могут быть причастны иностранцы.

Георгий Портнов