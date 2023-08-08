Минобрнауки РФ утвердило перечень 27 новых участников нижегородского НОЦ

Новый перечень участников нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) утвержден министерством образования и науки РФ. С начала года в этот перечень вошли 27 организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным областного правительства, новыми участниками НОЦ стали НИУ «Высшая школа экономики», МИРЭА - Российский технологический университет, Нижегородский государственный агротехнологический университет, Нижегородский региональный институт управления и экономики АПК. Также участниками НОЦ стали предприятия химической отрасли, компании, работающие в сфере медицинских и информационных технологий, разработчики новых материалов, энергетических и климатических систем, предприятия машиностроения и автопрома, тепличный комбинат и промышленный технопарк.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в состав НОЦ вошло много сильных образовательных, научных, производственных организаций. «Расширение и развитие их взаимодействия нам просто необходимо с учетом новых вызовов. В перспективе все это повысит качество и количество совместных проектов, даст новые возможности. Наш регион сегодня — один из лидеров по уровню развития соответствующей инфраструктуры. НОЦ, Инновационный научно-технологический центр, особая экономическая зона и территория опережающего развития — все это позволит раскрыть мощнейший потенциал Нижегородской области»,— считает глава региона.

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородский НОЦ стал одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках нацпроекта «Наука». Сегодня его участниками являются 64 организации.

Андрей Репин