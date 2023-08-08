Геленджик закупает автобусы и спецтехнику на 60 млн рублей

Муниципальные предприятия Геленджика получили новую технику: пять новых автобусов «ПАЗ Вектор НЭКСТ», мусоровоз, бортовую ГАЗель, пять электротрициклов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Каждый новый автобус рассчитан на 50 пассажиров и оснащен системой кондиционирования. Четыре новых автобуса в ближайшее время выйдут на маршруты №3 и 5.

Два электротрицикла будут оперативно подвозить инвентарь и вывозить мусор с оживленных мест курорта. Остальную технику направят в округа.

В планах властей Геленджика закупка двух самосвалов. Всего из средств местного бюджета на спецтехнику направили порядка 60 млн руб.

«Ставлю задачу перед коммунальным блоком — порядок и чистота должны быть от центральных улиц курорта и до переулков в округах. Водителей же призываю беречь технику, как собственную… Учитывая колоссальные нагрузки на коммунальные службы, нам важно и дальше вести работу по наращиванию автопарка»,— отметил глава курорта Алексей Богодистов.

Наталья Решетняк

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