Под Екатеринбургом пропала мать с пятилетней дочкой

В Первоуральске (44 км от Екатеринбурга) третий день идут поиски пропавших 43-летней Ирины Турцаковой и ее пятилетней дочери. В последний раз родственники видели их 6 августа. Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «Ъ-Урал», что в их поисках задействованы порядка 20 сотрудников полиции из службы уголовного розыска, участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних.

«По словам мужа, Ирина и ранее неоднократно уходила из дома. Всего в семье четыре дочери, но с родителями живут только младшие, а две старшие переехали в Екатеринбург. Обнаружил пропажу глава семьи, однако одну из старших дочерей он попросил обратиться за помощью в полицию не сразу, а лишь на следующий день»,— отметил полковник Горелых.

В полиции уточнили, что женщина, уходя из дома, взял как свой паспорт, так и мужа, а также свидетельство о рождении дочери. По одной из версий, она могла уйти к знакомому, с которым познакомилась в клинике. Сейчас эту информацию проверяет полиция.

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