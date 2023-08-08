Мэрия Уфы заключила контракты на установку арт-объектов в саду имени Аксакова

Администрация Уфы определилась с поставщиком двух арт-объектов — «Аленький цветочек» и «Детство», которые должны быть установлены в саду имени Аксакова, следует из материалов портала госзакупок. Договоры заключены с уфимским ООО «Альбит» по начальной максимальной цене, их общая стоимость составляет 16,8 млн руб. Скульптурные композиции необходимо выполнить из патированной бронзы и установить на гранитных постаментах до конца сентября.

«Альбит» является генподрядчиком по благоустройству сада имени Аксакова (241,17 млн руб.).

Компания «Альбит» зарегистрирована в Уфе в 2018 году. Бенефициаром выступает Павел Ворфоломеев. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. В 2022 году она получила 11,1 млн руб. прибыли при выручке 849,1 млн руб.

Наталья Балыкова

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